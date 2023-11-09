Facebook'ta akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: Araç koltuğu satıp tahta parçası gönderdi hapis cezasına çarptırıldı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden araç koltuğu satıp yerine kargo ile tahta parçası ve ayakkabı gönderen bir kişi mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Samsun’da ikamet eden T.M., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden araç koltuğu ilanı veren E.B. ile bağlantıya geçti. 2 adet araç koltuğuna karşılık T.M., E.B.’ye bin 250 lira para havale etti. E.B. de kargo ile M.T.’ye araç koltuğu yerine tahta parçası ve ayakkabı gönderdi.





T.M.’nin şikayeti üzerine E.B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında E.B. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 20 bin 80 lira da adli para cezasına çarptırıldı.















