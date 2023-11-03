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Samsun'da feci olay: Seyir halindeki minibüsten atlayarak hayatını kaybetti

Samsun’da seyir halindeki minibüsün kapısını açarak aşağı atlayan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
18:20 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsun'da bir vatandaş araçtan yola atladı.

Samsun'da bir vatandaş araçtan yola atladı.

Samsun'da ön koltuğunda oturduğu seyir halindeki minibüsün kapısını açıp yola atlayan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Üzümcü (35), O.Y. idaresindeki 55 AAE 670 plakalı minibüs seyir halindeyken ön koltukta oturduğu sırada aniden aracın kapısını açıp kendini aşağı attı. Ağır yaralanan Burhan Üzümcü olay yerinde hayatını kaybetti. Üzümcü’nün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Samsun
#Tekkeköy
#Araçtan Atladı
#Burhan Üzümcü
31 dakika önce
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