Samsun'da feci olay: Seyir halindeki minibüsten atlayarak hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Üzümcü (35), O.Y. idaresindeki 55 AAE 670 plakalı minibüs seyir halindeyken ön koltukta oturduğu sırada aniden aracın kapısını açıp kendini aşağı attı. Ağır yaralanan Burhan Üzümcü olay yerinde hayatını kaybetti. Üzümcü’nün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.