Samsun'da demir çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Samsun'da demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi.
Samsun'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi yaralandı.
Olay Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
OSB'de bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Recep K. ile Burhan P. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.