|
Gündem

Samsun'da demir çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Samsun'da bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu iki işçi yaralandı.

Semih Bozkuş
20:24 . 5/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
Samsun'da demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Samsun'da demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Samsun'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi yaralandı.

Olay Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

OSB'de bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Recep K. ile Burhan P. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



#fabrika
#PATLAMA
#Samsun
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son deprem nerede oldu? 5 Ekim 2023 depremler listesi