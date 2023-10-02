Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı terörist Samsun'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulunduğu dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ içinde yer alarak canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen Irak uyruklu A.M.S.Y.Q'nun(27) Samsun'da olduğunu tespit etti.