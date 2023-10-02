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Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı terörist Samsun'da yakalandı

DEAŞ terör örgütünün içinde canlı bomba eğitimi aldığı ileri sürülen yabancı uyruklu genç Samsun'da yakalandı.

17:13 . 2/10/2023 Pazartesi
IHA
Samsun

Samsun

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulunduğu dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ içinde yer alarak canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen Irak uyruklu A.M.S.Y.Q'nun(27) Samsun'da olduğunu tespit etti.

Cezaevine gönderildi

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle A.M.S.Y.Q.'nin İlkadım ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan A.M.S.Y.Q. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.M.S.Y.Q. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



#DEAŞ
#canlı bomba
#Samsun
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