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Samsun'da sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Samsun'da kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. İşte valilik tarafından yapılan tatil açıklaması.

09:03 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun'da okullar bugün tatil mi?

Samsun'da okullar bugün tatil mi?

Samsun'da etkili olan sağanak sonrası şehir merkezinde yolların göle dönmesine neden oldu. Yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Samsun’da okullar tatil edildi mi?

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.



#Samsun
#samsun valiliği
#okul
1 saat önce
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