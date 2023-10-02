Samsun'da okullar bugün tatil mi?
Samsun'da etkili olan sağanak sonrası şehir merkezinde yolların göle dönmesine neden oldu. Yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Samsun’da okullar tatil edildi mi?
Samsun’da okullar tatil edildi mi?
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.
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1 saat önce