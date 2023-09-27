Mandalara ‘maganda’ koruması

Koruma altına alınan bölgede yeni kuş türleri görüldü, mandalar da yavruladı. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, deltanın 5 yıldır trafiğe kapalı olduğunu ve geçen yıl 65-70 bin civarında ziyaretçi çektiğini aktardı. Bölgenin 2016 yılında imara kapatıldığını ve 300’den fazla villa tarzı yapının yıkıldığını aktardı. Bölgede 6 bin mandanın bulunduğunu anlatan Güler, “Yılın 8 ayı doğal ortamlarında yaşayan ve bölgedeki kuşlarla ortak yaşam alanı kuran mandalar, her yıl 200’e yakın yavruluyor. Biz burayı yapılaşmaya kapatarak başta kuş türleri olmak üzere bölgedeki tüm doğal yaşamda koruma altına aldık. Doğal hayata zarar veren kişiler de bölgeden uzaklaştırıldı. Burada sahilde sabahları yüzlerce bira şişesi toplardık” ifadelerini kullandı.