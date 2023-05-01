Fahrettin Altun'dan hazımsızlık yapan Özgür Özel'e cevap: Biz hakikat ile yürürüz

Özgür Özel - Fahrettin Altun
Türkiye'de seçim heyecanı hakim. Sahalarda seçim çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi dünya basınına kadar yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirli vatandaşların coşkusu ile karşılanırken, miting alanı doldu taştı.
Mitingden görüntüler sosyal mecralarda paylaşılırken, muhalif kesim İzmirlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini hazmedemedi.
Özel'in bu cümleleri sonrası yanıt ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Hep bir yalan, hep bir kıskançlık" vurgusu yaptı.
"Biz hakikat ile yürürüz, siz tahrifatla..."
Altun şu ifadelerle devam etti;