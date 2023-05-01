Fahrettin Altun'dan hazımsızlık yapan Özgür Özel'e cevap: Biz hakikat ile yürürüz

Göz boyamakta, 'ilgi çekici olsun diye' yalan vaatlerde bulunmakta uzmanlaşmış birileri çıkmış, bize iftira atıyor. Cumhurbaşkanımızın İzmir mitingine ilişkin görsellerin tarafımızca imal edildiği yalanını söylüyor! Hep bir yalan, hep bir kıskançlık, hep bir hazımsızlık! Onlara diyoruz ki, biz hakikat ile yürürüz, siz tahrifatla! Aşağıdaki videoyu iyi izleyin.