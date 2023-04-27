İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız sağlıklı bir şekilde görevinin başında

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamalara değinerek, "Milletin kaynaklarıyla oluşturdukları siyasi ve ekonomik imtiyazlarını kaybedenler, darbe ve vesayet çarklarına da çomak sokulduğu için bugün sadece sistematik yalan ve dezenformasyona sarılabiliyorlar. Hep birlikte şahit olduğumuz üzere sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek" dedi.