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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız sağlıklı bir şekilde görevinin başında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs" başlıklı panelde katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamalara yönelik konuşan Altun, "Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında" dedi.

12:56 . 27/04/2023 Perşembe
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs" başlıklı panelde konuştu.


"Cumhurbaşkanımız son derece sağlıklı"

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamalara değinerek, "Milletin kaynaklarıyla oluşturdukları siyasi ve ekonomik imtiyazlarını kaybedenler, darbe ve vesayet çarklarına da çomak sokulduğu için bugün sadece sistematik yalan ve dezenformasyona sarılabiliyorlar. Hep birlikte şahit olduğumuz üzere sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek" dedi.


Altun, "Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti, tükenmez bir gayretle çalışan liderinin, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi 14 Mayıs'ta bir kez daha zafere eriştirecektir. Çünkü milletimiz 14 Mayıs'ın tarihi bir seçim olduğunun bilincindedir" diye konuştu.

#Fahrettin Altun
#14 Mayıs
#seçim
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