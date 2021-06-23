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POLİTİKA

Fatih Altaylı'dan kendisine soru yönelten başörtülü kadına hakaret: Yaratık şerefsiz utanmaz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı resmi Twitter hesabından, Cemile Taşdemir'in atmış olduğu bir tweete, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma.'' ifadeleriyle karşılık verdi. Altaylı'ya sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Altaylıdan kendisine soru yönelten başörtülü kadına hakaret: Yaratık şerefsiz utanmaz
Habertürk yazarı Fatih Altaylı kendisini eleştiren başörtülü Cemile Taşdemir'e skandal sözler kullandı.

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.

Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

Altaylı kısa süre sonra bu tweetini yayından kaldırdı.

İLK VUKUATI DEĞİL

1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

Altaylı Hürriyet'teki köşe yazısında ise "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim" demişti.

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"Uçak fabrikalarını CHP mi kapattı" diyen Altaylı'yı Erol Mütercimler susturdu
Yerli uçak ve milli savunma sanayi ile ilgili konuların tartışıldığı HaberTürk'te, konuk Dr. Erdoğan Karakuş 1950'li yıllarda kapatılan uçak fabrikalarını hatırlattı. Moderatör Fatih Altaylı'nın alaycı bir üslupla 'Cehape mi kapatmıştır efendim' çıkışı, Dr. Erol Mütercimler'in 'evet' tepkisiyle son buldu.

Fatih Altaylı'dan polise hakaret
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Fatih Altaylı'dan polise hakaret
Park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Görevini yapan polisle bir süre tartışan Altaylı, kararından vazgeçmeyen polise hakaretler yağdırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Reklama gittiğini sanan Fatih Altaylı fena yakalandı
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Reklama gittiğini sanan Fatih Altaylı fena yakalandı
Habertürk ekranlarında sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın yaptığı Teke Tek programının dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Reklama pas atan Fatih Altaylı konuşmaya devam etti. Altaylı ''Ben katillere hiç kızmam. İki şey bana çok normal gelir. Bir sakat kalmak, iki katil olmak. Yani yoldan çıkarım sakat kalabilirim. Yada bir şey olur katil olursun'' ifadelerinin ardından programın reklama girmediğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ekranlara böyle yansıdı...

Teke Tek yayından kaldırıldı: Fatih Altaylı böyle açıkladı
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Teke Tek yayından kaldırıldı: Fatih Altaylı böyle açıkladı
Haberturk TV'de herkesi şoke eden bir ayrılık açıklandı. Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına son verildi.

Fatih Altaylı'dan izleyicilere ağza alınmayacak hakaretler
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Fatih Altaylı'dan izleyicilere ağza alınmayacak hakaretler
Haber Türk'te sunduğu programda izleyicilerden gelen mesajlara sinirlenen Fatih Altaylı, yaklaşık 2 dakika boyunca izleyicilere hakaret ederek, "Yalakalığı meslek edinmişsiniz, aptal aptal konuşuyorsunuz" gibi ifadelere yer verdi.


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