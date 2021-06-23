Fatih Altaylı'dan kendisine soru yönelten başörtülü kadına hakaret: Yaratık şerefsiz utanmaz

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.

Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

Altaylı kısa süre sonra bu tweetini yayından kaldırdı.

İLK VUKUATI DEĞİL

1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

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Altaylı Hürriyet'teki köşe yazısında ise "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim" demişti.

OYNAT 00:41 Reklama gittiğini sanan Fatih Altaylı fena yakalandı Habertürk ekranlarında sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın yaptığı Teke Tek programının dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Reklama pas atan Fatih Altaylı konuşmaya devam etti. Altaylı ''Ben katillere hiç kızmam. İki şey bana çok normal gelir. Bir sakat kalmak, iki katil olmak. Yani yoldan çıkarım sakat kalabilirim. Yada bir şey olur katil olursun'' ifadelerinin ardından programın reklama girmediğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ekranlara böyle yansıdı... BiP'te paylaş

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