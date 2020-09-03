Fatih Nurullah olarak bilinen sahte din adamı Eyüp Fatih Şağban 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Fatih Nurullah takma adlı sahte din adamı Eyüp Fatih Şağban (58), sözde tarikatındaki bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.
TACİZ OLAYINI PEDAGOGLARA ANLATTI
İstismara uğrayan çocuk yaşadıklarını Sakarya Üniversitesi’ndeki Çocuk İzlem Merkezi’nde görevli pedagoglara anlattı. Çocuk, Şağban’ın çay götürdüğü sırada ve baş başa kaldıkları başka zamanlarda kendisini taciz ettiğini anlattı.
CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI
İddiasına göre tacizler uyuduğu sırada da oluyordu ancak korktuğu için bunları bugüne kadar anlatamamıştı. Eyüp Fatih Şağban önceki gün 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
YAPILANMASINI İSTANBUL'DA KURDU
Kamuoyunda 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak gündeme gelen Eyüp Fatih Şağban’ın "Devletin kontrol mekanizmalarında olalım" sözleriyle gündem olmuştu. Şağban İstanbul’da çeşitli grupların sohbetlerine devam ettikten sonra kendi yapılanması kurdu.
- Etrafına topladığı müritleriyle İstanbul merkez olmak üzere civar illerde 'sohbet' adı altında toplantılar düzenleyip 'zikir' ve diğer bazı tasavvuf ritüelleriyle ağını genişletmeye devam etti.