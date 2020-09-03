Fatih Nurullah olarak bilinen sahte din adamı Eyüp Fatih Şağban 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı İstanbul'da bir tarikatın sözde lideri olarak bilinen 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Şağban'ın Sakarya'da kendisine ait olan yazlığında, anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu defalarca taciz ettiği belirlendi. Tacizi kızından öğrenen kızın babasının şikayetçi oldu ve jandarmayla birlikte Şağban kaldığı eve gitti. Sahte din adamı Şağban'ın müritlerin saldırısına uğrayan babayı jandarma ekipleri linçten güçlükle kurtardı. Jandarma Fatih Nurullah adıyla tanınan Eyüp Fatih Şağban’ı gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana Şağban'ın taciz ettiği kızın babası ile yaptığı telefon görüşmesinde sapıklıklarını itiraf ettiği ve olayın ortaya çıkması halinde intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi 03 Eylül 2020, 14:39 Son Güncelleme: 03 Eylül 2020, 16:37 Diğer