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Gündem Fatih Nurullah olarak bilinen sahte din adamı Eyüp Fatih Şağban 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
İSTANBUL

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Fatih Nurullah olarak bilinen sahte din adamı Eyüp Fatih Şağban 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

İstanbul'da bir tarikatın sözde lideri olarak bilinen 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Şağban'ın Sakarya'da kendisine ait olan yazlığında, anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu defalarca taciz ettiği belirlendi. Tacizi kızından öğrenen kızın babasının şikayetçi oldu ve jandarmayla birlikte Şağban kaldığı eve gitti. Sahte din adamı Şağban'ın müritlerin saldırısına uğrayan babayı jandarma ekipleri linçten güçlükle kurtardı. Jandarma Fatih Nurullah adıyla tanınan Eyüp Fatih Şağban’ı gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana Şağban'ın taciz ettiği kızın babası ile yaptığı telefon görüşmesinde sapıklıklarını itiraf ettiği ve olayın ortaya çıkması halinde intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Fatih Nurullah takma adlı sahte din adamı Eyüp Fatih Şağban (58), sözde tarikatındaki bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.

TACİZ OLAYINI PEDAGOGLARA ANLATTI

İstismara uğrayan çocuk yaşadıklarını Sakarya Üniversitesi’ndeki Çocuk İzlem Merkezi’nde görevli pedagoglara anlattı. Çocuk, Şağban’ın çay götürdüğü sırada ve baş başa kaldıkları başka zamanlarda kendisini taciz ettiğini anlattı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İddiasına göre tacizler uyuduğu sırada da oluyordu ancak korktuğu için bunları bugüne kadar anlatamamıştı. Eyüp Fatih Şağban önceki gün 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarına ilişkin açıklama: Şeref yoksunu ellerle mücadele etmek hepimizin görevi

ÇOCUĞUN BABASI İLE KONUŞURKEN İTİRAF ETTİ: SES KAYITLARI İNTERNETTE YAYINLANDI

Şağban'ın mağdur çocuğun babası ile arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin kaydı da sosyal medyada yayıldı. Taciz ettiği çocuğun babasına sapkınlıklarını itiraf eden ve olayının üstünün kapatılmasını isteyen Şağban, rezilliğin ortaya çıkmaması için de babayı ikna etmeye çalışıyor. Şağban'ın olayın ortaya çıkması halinde imkanı bulsa yurt dışına kaçacağını yoksa intihar edeceğini söylediği duyuluyor.

YAPILANMASINI İSTANBUL'DA KURDU

Kamuoyunda 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak gündeme gelen Eyüp Fatih Şağban’ın "Devletin kontrol mekanizmalarında olalım" sözleriyle gündem olmuştu. Şağban İstanbul’da çeşitli grupların sohbetlerine devam ettikten sonra kendi yapılanması kurdu.

  • Etrafına topladığı müritleriyle İstanbul merkez olmak üzere civar illerde 'sohbet' adı altında toplantılar düzenleyip 'zikir' ve diğer bazı tasavvuf ritüelleriyle ağını genişletmeye devam etti.

Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
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Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..


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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'da bir tarikatın sözde lideri olarak bilinen 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban'ın, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna yönelik iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" denildi.
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