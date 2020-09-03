Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarına ilişkin açıklama: Şeref yoksunu ellerle mücadele etmek hepimizin görevi

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, medyaya yansıyan ve bir çocuğun istismarı söz konusu olan vahim olayın yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah’ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir." denildi.
"Çocuklar bizim göz bebeğimiz"
Büyük tepki toplayan olayla ilgili açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de göz bebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."
Ne olmuştu?
Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde müritlerini ağırladığı yazlıkta 12 yaşındaki çocuğu defalarca taciz etti. Tacize uğrayan çocuğun babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan Şağban, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T