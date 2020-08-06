Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı (Mimar Sinan), Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın himayesinde kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, sosyal ve fen bilimleri alanlarında eğitim veriyor. Kurucu vakıflarının vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek, üretilen bilgiyi bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak, değerlerine saygılı, nitelikli insanlar yetiştirerek insanlığa hizmet etmek amaçlarını taşıyan üniversite, bu amaçlar doğrultusunda öğrenmeye açık gençler ile değerli öğretim görevlilerini bir araya getiriyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin misyonu eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktır. Bu misyondan hareketle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkilemeyi, teknolojik, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 yıldır aynı heyecanla bilimin gelişmesine katkı sunuyor.

7 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü Çatısında Toplam 59 Program

Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İslâmi İlimler, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında eğitime hizmet veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 18 lisans, 6 ön lisans ve 35 lisansüstü programı ile bilimin gelişmesine katkıda bulunuyor. Kendisini sürekli yenileyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, akademiye yeni bir soluk getirme ve önümüzdeki yıllarda bilim dünyasına daha fazla değer katma hedefiyle hızla büyüyor.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 yıldır aynı heyecanla bilimin gelişmesine katkı sunuyor.

10. Yılda Daha Geniş Bir Aile

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bugün 5.000 lisans, 938 ön lisans ve 822 lisansüstü öğrencisi ile toplam 6.760 öğrenci, 5.170 mezun, 334 akademisyen ve 230 idari çalışanla akademik ve entelektüel hayatın farklı noktalarında güçlü ve özgün bir duruşu temsil ediyor. Öğrenciler ve akademisyenler öğrenme tutkusu etrafında buluşuyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 yıldır aynı heyecanla bilimin gelişmesine katkı sunuyor.

Öğrencilerin %95’i Burslu Eğitim Görüyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde YKS puanına dayalı Üniversiteye Giriş Bursu kapsamında tam burs, %50 burs ve %25 burs imkânının yanı sıra teşvik ve destek bursları da veriliyor. Üniversite, “Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2019”a göre 70 vakıf üniversitesi arasında, burslardan faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu ilk 5 vakıf üniversitesi arasında yer alıyor. Öğrencilerin %95’i burslu olarak eğitim görüyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 yıldır aynı heyecanla bilimin gelişmesine katkı sunuyor.

Tarihi Yerleşkelerde Eğitim İmkânı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul’un merkezi noktalarında konumlanan tarihi önemi haiz yerleşkelerde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 16. yüzyılda inşa edilmiş Yenikapı Mevlevîhânesi/Topkapı Yerleşkesi Arapça Hazırlık Programı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü bünyesinde barındırıyor. 18. yüzyılda kurulan Humbaracı Kışlası’nın ve Mühendishane-i Berrî-i Hümayûn’un faaliyete başladığı Haliç Yerleşkesi’nde Hukuk, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik Fakülteleri, Meslek Yüksek Okulu ve üniversite-sanayi iş birliklerinin yürütüldüğü uygulama ve araştırma merkezleri bulunuyor. Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokuluna ve merkezlere ev sahipliği yapan Üsküdar Yerleşkesi, 16. yüzyılda III. Murad’ın annesi Nurbanu Valide Sultan’ın inşa ettirdiği Atik Valide Külliyesidir. Güzel Sanatlar Fakültesi Kandilli’de, İslami İlimler Fakültesi Fatih’te, İngilizce Hazırlık Programı da Çamlıca’da eğitim veriyor.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 yıldır aynı heyecanla bilimin gelişmesine katkı sunuyor.

Deneyimli ve Dinamik Akademik Kadro

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, küreselleşen dünyada uluslararası düzeyde ve nitelikli bir eğitim verilmesi adına deneyimli, dinamik ve üretken öğretim görevlileriyle birlikte yol alıyor. Öğrenciler, alanında bilimsel yayınlar ve üretimler yapan, yurt içi ve dışında özgün projelerle bilim ve toplum için üreten akademik kadro ile omuz omuza çalışma imkânına sahip. Güçlü akademik yapının hedefi; bugünü ve geleceği okuyabilen, teorik ve pratik bilginin yanı sıra entelektüel bir birikimle de donanan öğrenciler yetiştirmektir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 yıldır aynı heyecanla bilimin gelişmesine katkı sunuyor.

Dünyanın Tüm Renkleri Burada

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 65 ülkeden 803 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. 22 ön lisans, 619 lisans, 162 lisansüstü öğrencisi olmak üzere toplam 803 uluslararası öğrenci dünyanın tüm renklerini üniversiteye taşıyor. Üniversite, Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya dünyanın farklı kıtalarından ülkelerle geliştirdiği iş birliği anlaşmalarıyla öğrencilerine yeni kültürleri tanıma, dünyayı keşfetme imkânı sunuyor. En çok tercih edilen öğrenci değişim programlarından biri olan Erasmus’ta 33 ülkeden 59 üniversite ile anlaşma bulunuyor. Diğer değişim programlarıyla ise 29 ülkeden 56 üniversite ile anlaşma mevcut.

Araştırarak ve Yaparak Öğrenmenin Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde farklı amaçlarla faaliyet gösteren 17 araştırma ve uygulama merkezi yer alıyor. Her bir merkez konumlandığı alanla ilgili bilgi ve ürün üreterek topluma değer katıyor. Araştırma merkezlerinde AB, TÜBİTAK ve İSTKA gibi örgüt ve kurumların destekleriyle yürütülen özel projeler bulunuyor.

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Donanımlı Araştırma Kütüphanesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” raporunu göre öğrenci başına düşen basılı kitap sayısında 7. sırada yer alıyor. Geniş koleksiyonları, araştırma imkânları, uluslararası akademik veri tabanları ile 6 yerleşkede hizmet veren kütüphanelerde 100 bine yakın kitap, 267 bin elektronik kitap, 42 bin elektronik dergi, 43 veri tabanı, DVD, günlük gazete gibi imkânlar bulunuyor. Kitaplar ödünç verilebiliyor, uzaktan erişim hizmeti ile elektronik kaynaklara dünyanın her yerinden 7/24 erişim sağlanabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 yıldır aynı heyecanla bilimin gelişmesine katkı sunuyor.

Öğrencileri Aktif Bir Sosyal Yaşam Bekliyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde aktif olarak faaliyette bulunan 53 öğrenci kulübü yıl içerisinde yüzlerce etkinlik düzenliyor. Öğrenciler; konferans, sempozyum, seminer gibi akademik içerikli etkinliklerin yanında eğitimler, geziler, spor turnuvaları ve atölyelerle yerleşkelere renk katıyor. Üniversite spora verdiği değerle de sporcu öğrencilerinin her daim yanında oluyor. Basketbol, futbol, voleybol gibi takım sporlarının yanında kungfu, judo, wushu, güreş gibi bireysel sporlarda ulusal ve uluslararası alanda mücadele eden, birçok başarı kazanan öğrenciler maddi olarak destekleniyor, sevinçleri paylaşılıyor.

Eğitim Sürerken İş Dünyasına Hazırlık

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Merkezi, öğrencilerin ve mezunların bilgi, yetenek ve isteklerine uygun, kariyer seçimlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak üzere onlara rehberlik ediyor. Yıl boyunca düzenlenen kariyer fuarları, eğitim, seminer, iş sahası gezileri, stajlar ve projeler sayesinde öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına geçişte uyum sürecini yetkin bir şekilde atlatabilmelerini ve gelecek planlarına destek olmayı amaçlıyor.

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Merkezi Yerleşkelere Kolay Ulaşım

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin 6 yerleşkesi bulunuyor. Şehrin merkezi konumlarında bulunan Fatih, Haliç, Topkapı, Çamlıca, Kandilli ve Üsküdar yerleşkelerine metro, metrobüs, marmaray gibi ulaşım araçları ile her bölgeden rahatlıkla ulaşılabiliyor. Şehrin merkezlerindeki yerleşkeler sosyal ve kültürel açıdan renkli imkânlar sunuyor.