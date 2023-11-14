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Fatih'te yavru kediyi çantasına koyması tepki çekmişti: Evinden çıkanlar kan dondurdu!

Fatih Camii çevresinde son günlerde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından, yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyaya yayınlanan F.M.Ö. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüphelinin boş dairesinde şoke eden manzara ortaya çıktı. Boş daireyi kontrol eden polis ekipleri, çok sayıda kedi ölüsüyle karşılaştı.

11:57 - 14/11/2023 Salı
IHA
Yavru bir kediyi çantasına koyarak götüren şüphelinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yavru bir kediyi çantasına koyarak götüren şüphelinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Fatih Cami çevresinde son dönemde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameraları izlendi.

Yavru bir kediyi çantasına koyarak götüren şüphelinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda hayvan severin tepkisini çekti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin Fatih’te esnaf olan F.M.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde F.M.Ö’nün boş dairesinde çok fazla vakit geçirdiği öğrenildi.

Evinden ölü kediler çıktı

Boş daireyi kontrol eden polis ekipleri, çok sayıda kedi ölüsüyle karşılaştı.

Hayvanların cansız bedenleri belediye ekiplerince alındı.




#Fatih
#Kedi
#Soruşturma
22 dakika önce
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