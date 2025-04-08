Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken fenalaşmıştı: Beyin kanaması geçiren taraftardan acı haber geldi

Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçiren taraftar hayatını kaybetti.
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını izlerken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki bordo mavili taraftar Temel Keskin, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.
İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30'uncu dakikasında fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Keskin bugün hayatını kaybetti.
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