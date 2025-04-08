Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken fenalaşmıştı: Beyin kanaması geçiren taraftardan acı haber geldi

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken fenalaşmıştı: Beyin kanaması geçiren taraftardan acı haber geldi

23:588/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçiren taraftar hayatını kaybetti.
Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçiren taraftar hayatını kaybetti.

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını izlerken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki bordo mavili taraftar Temel Keskin, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30'uncu dakikasında fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Keskin bugün hayatını kaybetti.


#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beyin kanaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı