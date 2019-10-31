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FETÖ ablası dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Tokat'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün sözde Manisa'nın Kula "ilçe imamı" ile sözde "ilçe ablası"nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Saklandıkları evlerde gözaltına alınan şüpheli kadınlardan biri dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Kula "ilçe imamı" A.Ç. ile eşi sözde "ilçe ablası" Ü.Ç'yi Bahçelievler Mahallesi'nde saklandıkları evde sahte kimlikle gözaltına aldı.

DHA
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

  • Ekipler Ü.Ç'nin kız kardeşi, Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D'yi de babasına ait Esentepe Mahallesi'ndeki evde saklandığı dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede yakaladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen D.S. de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan D.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.Ç, Ü.Ç. ve A.D. ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İHA
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İHA
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İHA
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İHA
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı
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