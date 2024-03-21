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FETÖ'cü savcı hapisten çıkıp İmamoğlu trolü oldu: Sokak röportajlarında yaşlılarla dalga geçiyor

'UBE Haber' adlı sosyal medya hesabıyla İstanbul'da seçimlere ilişkin sokak röportajı yapan Uğur Gürses'in, FETÖ'den ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Gürses, cezaevinden çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu'nun trolü oldu. Sosyal medya hesabından yayınladığı röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra, Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek "yılın kapağı" diye paylaştı.

10:08 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:20 - 21/03/2024 Perşembe
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trolü FETÖ'cü savcı çıktı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trolü FETÖ'cü savcı çıktı.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla birlikte çanta çanta dolarlarla gündeme gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri de çoğaldı. İşi sadece Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmak olan trollerden en son ifşa olanı ise FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.

FETÖ çalışma evlerinde sınav soruları getirilmiş

Sabah'ın haberine göre, Uğur Gürses, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcılarından çıktı. Hain darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Gürses, tutuklandı.

Marmara Üniversitesinde öğrenim görürken, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgütün bütün toplantılarına katıldığı ortaya çıkan Gürses'in 2008 yılında örgüt üyeleri için FETÖ tarafından kurulan hakim-savcı çalışma evlerinde sınava hazırlandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü üyeliğinden ceza aldı, çıktı trol oldu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu.

İstanbul'da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı yaratan Gürses, açıktan Ekrem İmamoğlu trolü oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı bütün röportajlarda açıkça Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran Gürses, bütün röportajlarında da muhtemelen tanınmamak için gözlük kullanıyor.


İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı
İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı

Türkiye, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen ve 'mini kasası' olarak anılan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşuyor. Paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığının belirlenmesi için savcılığın harekete geçtiği görüntülere ilişkin açıklamalar da peş peşe geliyor. O dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP'li yetkili, para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu’nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu’dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırladığını savundu. Ayrıca İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.


Yaşlı adamla dalga geçip 'yılın kapağı' diye İmamoğlu'nun etiketledi

Sosyal medya hesabından yayınladığı röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra "yılın kapağı" diye paylaştı.

Gürses, paylaşımına Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemeyi ihmal etmedi. Gürses'in diğer paylaşımlarında da sürekli Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapması, onun paralı trolü olduğu yorumlarını getirdi.

#FETÖ
#Uğur Gürses
#İstanbul
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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