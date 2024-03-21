FETÖ'cü savcı hapisten çıkıp İmamoğlu trolü oldu: Sokak röportajlarında yaşlılarla dalga geçiyor

Türkiye, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen ve 'mini kasası' olarak anılan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşuyor. Paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığının belirlenmesi için savcılığın harekete geçtiği görüntülere ilişkin açıklamalar da peş peşe geliyor. O dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP'li yetkili, para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu’nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu’dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırladığını savundu. Ayrıca İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.