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İmamoğlu'ndan Yeni Şafak'ın para sayma görüntüleriyle ilgili sorusuna ilginç cevap: Her şeyin bir açıklaması var

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın para sayarken yayınlanan görüntülerine ilişkin Yeni Şafak'ın sorduğu soruya "Benimle ilgisi yok, partimiz açıklama yaptı" cevabını verdi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
11:32 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:41 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP’nin kayıt dışı paralarının sayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili hukuki süreç de başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntüleriyle ilgili ilk etapta CHP'den 3 kişiyi ifadeye çağırdı.


İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş konuyla ilgili ifade verecekken iki kişi bu sabah ifade için adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor.


CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’da katıldığı bir program sonrası danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın para sayarken yayınlanan görüntülerine ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.


Yeni Şafak muhabirine anlamsız çıkış!

"Sosyal medyaya yansıyan para sayma görüntülerinde sizin inşaat şirketinizin genel müdürünün de olmasını çok konuşuldu bu konuda bir açıklamanız olacak mı?"
sorusuna İmamoğlu,
"Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne. Partimizin işi var orada, partimizin detayları açıklama yetkisi de var, açıklayacaktır"
dedi.

Kaçamak cevap: Eksik bir işlem olabilir

İmamoğlu
"Parti genel merkezi bir makbuz yayınlamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş"
hatırlatması üzerine,
"Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir"
cevabını verdi.


Köşeye sıkışınca 'Avukat mısın' dedi

"Belgenin makbuz olarak kabul edilmediğini"
söyleyen gazeteciye İmamoğlu,
"Avukat mısın? Yargıç mısın?"
diye sordu.

İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı
İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı

Türkiye, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen ve 'mini kasası' olarak anılan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşuyor. Paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığının belirlenmesi için savcılığın harekete geçtiği görüntülere ilişkin açıklamalar da peş peşe geliyor. O dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP'li yetkili, para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu’nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu’dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırladığını savundu. Ayrıca İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Para Sayma
#Fatih Keleş
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