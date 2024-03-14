İmamoğlu'ndan Yeni Şafak'ın para sayma görüntüleriyle ilgili sorusuna ilginç cevap: Her şeyin bir açıklaması var

CHP’nin kayıt dışı paralarının sayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili hukuki süreç de başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntüleriyle ilgili ilk etapta CHP'den 3 kişiyi ifadeye çağırdı.
İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş konuyla ilgili ifade verecekken iki kişi bu sabah ifade için adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor.
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’da katıldığı bir program sonrası danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın para sayarken yayınlanan görüntülerine ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.