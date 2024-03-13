İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin milyonlarca lirayı sayarak bavullara doldurduğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
İstanbul'da bir avukatlık bürosundan kaydedildiği belirtilen görüntülerde, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in para dolu bavulları taşıdığı ve Canan Kaftancıoğlu'na yakın CHP teşkilatındaki bazı isimlerle paraları saydığı görülüyor.
Soruşturma başlatıldı: İfade verdiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için" resen soruşturma başlattı. Görüntüdeki şahıslar eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.
Kapora yalanı çöktü
Skandal görüntülerle ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan soru işaretlerini daha da derinleştiren bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldığı NTV yayınında resmen balyalarca para sayma görüntülerindeki kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu durumda yaklaşık 16 milyon liranın kayıt dışı para olduğu kesinleşti.
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'Görüntülerde siyasi yol arkadaşlarım var'
İBB Başkanı İmamoğlu da videonun ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada görüntülerdeki kişilerin kendisiyle bağlantılı isimler olduğunu itiraf etti. İmamoğlu "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde. O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var” dedi.