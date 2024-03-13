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İmamoğlu kendi ihtirasları için CHP'yi ateşe attı

Türkiye, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen ve 'mini kasası' olarak anılan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoyu konuşuyor. Paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığının belirlenmesi için savcılığın harekete geçtiği görüntülere ilişkin açıklamalar da peş peşe geliyor. O dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP'li yetkili, para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu’nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu’dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırladığını savundu. Ayrıca İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.

14:36 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:38 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Görüntülerdeki bavul dolusu deste deste paraların kime ait olduğu ve ne için kullanıldığının tespiti için savcılığın soruşturması sürüyor.
Görüntülerdeki bavul dolusu deste deste paraların kime ait olduğu ve ne için kullanıldığının tespiti için savcılığın soruşturması sürüyor.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin milyonlarca lirayı sayarak bavullara doldurduğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul'da bir avukatlık bürosundan kaydedildiği belirtilen görüntülerde, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in para dolu bavulları taşıdığı ve Canan Kaftancıoğlu'na yakın CHP teşkilatındaki bazı isimlerle paraları saydığı görülüyor.



Soruşturma başlatıldı: İfade verdiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için" resen soruşturma başlattı. Görüntüdeki şahıslar eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

CHP İl Başkanı Çelik’in, İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın isimlerden olduğu biliniyor.

Kapora yalanı çöktü

Skandal görüntülerle ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan soru işaretlerini daha da derinleştiren bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldığı NTV yayınında resmen balyalarca para sayma görüntülerindeki kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu durumda yaklaşık 16 milyon liranın kayıt dışı para olduğu kesinleşti.


CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu açıklamasıyla, açıkça
CHP Genel Merkezi’ni kayıt dışı iş yapmakla, vergi kaçırmakla ve Anayasa Mahkemesi’ni yanıltmakla suçlamış oldu.

CHP Genel Merkezi ile hiçbir ilişkisi yok

Görüntülere ilişkin o dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili çok çarpıcı iddialarda bulundu. CHP'li yetkili, görüntülerdeki paraların
CHP Genel Merkezi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, operasyonun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini ifade etti.
CHP Genel Merkez yetkilisi, söz konusu binayı 24.360.000 TL’ye satın aldıklarını, satış vaadi sözleşmesinde satış tutarının 24.360.000 TL olduğunu, tapu kayıtlarında da 24.360.000 TL olarak görüldüğünü vurguladı.


İmamoğlu CHP'ye iftira atmaktan çekinmez

CHP’li yetkili, satış bedelinin 24.360.000 TL olarak banka kanalıyla binanın sahibine CHP Genel Merkezi tarafından gönderildiğini, bunun dışında binanın satın alınmasıyla ilgili hiç bir işlem yapmadıklarını ifade etti. CHP Genel Merkez yetkilisi, görüntülerdeki p
ara teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu’nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu’dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo
hazırladığını savundu. CHP’li yetkili, İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi. CHP İl Başkanı Çelik’in, İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın isimlerden olduğu biliniyor.

'Görüntülerde siyasi yol arkadaşlarım var'

İBB Başkanı İmamoğlu da videonun ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada görüntülerdeki kişilerin kendisiyle bağlantılı isimler olduğunu itiraf etti. İmamoğlu "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde. O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var” dedi.


Kabaktepe’den İmamoğlu’na ‘çantalar dolusu para’ soruları: Neden elden verildi?
Kabaktepe’den İmamoğlu’na ‘çantalar dolusu para’ soruları: Neden elden verildi?

Türkiye gündemine oturan CHP'lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoya ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den de bir tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, kamuoyunun masanın üzerine dolduran paraları merak ettiğini belirtti. CHP İl Başkanlığı ile eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in çelişkili açıklamalarına vurgu yapan Kabaktepe, İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na altı soru yönelterek, "Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi? Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor" dedi.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Para
#Özgür Çelik
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