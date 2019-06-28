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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 tutuklama

Tekirdağ merkezli 14 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tekirdağ merkezli 14 ildeki FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Tekirdağ, Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

  • Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Haziran'da, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulundukları, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladıkları öne sürülen 25 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde operasyon başlatılmıştı.

Bu kapsamda, 14 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde muvazzafların da bulunduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

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