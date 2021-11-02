CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü kalkışma esnasında mücadele etme ve tepki gösterme bir tarafa indiği Atatürk Havalimanı’ndan darbecilerin izniyle çıkış yaparak soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu evde almış, geceyi de burada geçirmişti.

OYNAT 00:46 FETÖ'nün darbe girişimini televizyon karşısında izleyen Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz’da birlikte mücadele ettik FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndan darbecilerin izniyle çıkış yaparak soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu evde alan, geceyi de televizyon karşısında takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimine karşı birlikte mücadele ettiklerini öne sürdü. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yaptık. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı. Parlamentoda özel toplantılar yapıldı. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu” dedi. BiP'te paylaş

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Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişimine hep beraber direndiklerini savundu. CHP lideri, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yaptık. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı. Parlamentoda özel toplantılar yapıldı. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu" dedi.