FETÖ'nün firari 'emniyet mahrem imamı' Ankara'da saklandığı adreste yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan B.B, başkentte saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıldır aranan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün 1997 Polis Akademisi mezunlarından sorumlu "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen B.B'yi, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.