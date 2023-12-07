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FETÖ'nün firari 'emniyet mahrem imamı' Ankara'da saklandığı adreste yakalandı

FETÖ'nün altı yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" B.B., Ankara'nın Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Firari 'mahrem imam' işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

21:26 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:14 - 7/12/2023 Perşembe
AA
FETÖ'nün 6 yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" Ankara'da yakalandı.
FETÖ'nün 6 yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" Ankara'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan B.B, başkentte saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıldır aranan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün 1997 Polis Akademisi mezunlarından sorumlu "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen B.B'yi, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



#FETÖ
#Emniyet Mahrem İmamı
#Operasyon
#ByLock
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