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FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 7 yıldır aranan ihraç emniyet amiri Ankara polisinin düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakalandı.

09:29 - 30/11/2023 الخميس
Güncelleme: 09:29 - 30/11/2023 الخميس
IHA
FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet amiri yakalandı.

FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet amiri yakalandı.

ETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, 28 Kasım'da düzenlenen operasyonda Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı.


Bylock programlarını kullanmış

Doğru’nun örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock programlarını kullandığı, Bank Asya isimli bankada hesaplarının olduğu, yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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