FETÖ’den aranan ihraç üsteğmen yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ’den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç üsteğmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.