Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı artıyor: Fransa, Belçika, Monako, Malta ve Lüksemburg Filistin'i tanıdı

Filistin'i tanıyan ülke sayısı artmaya devam ediyor. Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi" diyerek Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu. Ardından Belçika, Monako, Malta ve Lüksemburg da Filistin'i tanıdıklarını açıkladı.
Belçika Başbakanı Bart De Wever Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
Belçika'nın her zaman iki devletli çözümü savunduğunu ve New York Bildirgesi'nin imzacıları arasına katılarak bu kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirten De Wever, ülkesinin bu duruşu Gazze'ye gönderdiği insani yardımlarla da gösterdiğini söyledi.
BELÇİKA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIDI
De Wever, "Son zamanlarda en acil ihtiyaçları karşılamak için 190 tondan fazla insani yardım malzemesini havadan gönderdik. Belçika hükümeti Gazze'ye yönelik insani yardım bütçemize 12,5 milyon avro daha eklemeye karar verdi." dedi.
Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine de değinen De Wever, "Filistin Devleti" olasılığını canlı tutma gerekliliğini doğrulayan uluslararası bir yanıtın olmaması durumunda, iki devletli çözüm imkanının kaybedilmesinden endişe duyulduğuna işaret etti.
Ülkesinin tanıma sürecini ilerleteceğini dile getiren De Wever, "tüm esirler serbest bırakıldıktan ve Hamas gibi tüm terör örgütleri Filistin yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra" Belçika büyükelçiliğinin açılması ve uluslararası anlaşmaların imzalanması da dahil olmak üzere yeni Filistin devletiyle diplomatik ilişkilerin etkin şekilde yürütüleceğini bildirdi.
LÜKSEMBURG FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIDI
Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.
Frieden, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
MONAKO PRENSLİĞİ DE FİLİSTİN'İ TANIDI
Monako Prensi 2. Albert, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
Monako Prensi, "Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur." ifadesini kullandı.
2. Albert, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurguladı.
2. Albert, "Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Monako Prensliği, Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan ve Vatikan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlettir.
FRANSA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIDIKLARINI DUYURDU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı.
Bu konuda “Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz.” diyen Macron, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun “ortak sorumluluğunda” olduğunu vurguladı.
“Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum.” ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın “Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği” ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.
Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152’ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor.
Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.