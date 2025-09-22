BM'de tarihi ilan: Fransa Filistin Devleti'ni tanıdı

BM Genel Kurulu'na hitap eden Macron, Filistin'i tanıdıklarını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını duyurdu. Filistin heyeti kararı gözyaşlarıyla karşılarken; İsrail heyeti, Macron'un kararını protesto için koltuklarını boş bıraktı.
Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.
Bu konuda
“Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz.”
diyen Macron, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun “ortak sorumluluğunda” olduğunu vurguladı.
"Hiçbir şey Gazze’deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz"
Öte yandan Hamas’ın elindeki esirlerin “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron,
“Artık hiçbir şey Gazze’deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor.”
şeklinde konuştu.
“Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum.”
ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın “
Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği
” ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.
Filistin heyeti ağladı, İsrailliler kaçtı
Filistin heyeti kararı gözyaşlarıyla karşılarken; İsrail heyeti Macron'un kararını protesto için koltuklarını boş bıraktı.
Filistin'i tanıyan ülkeler
Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.
Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152’ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor.
Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.
