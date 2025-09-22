Yeni Şafak
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol

14:0922/09/2025, Pazartesi
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin meselesinde, iki devletli çözüm yaklaşımına bağlı olduklarını, bunun uzun süredir devam eden sorunun tek çıkar yolu olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

Ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) temel kararlarına bağlı olduğunu belirten Peskov,
"Rusya, uluslararası toplumun Filistin-İsrail meselesinin iki devletli çözümüyle ilgili yaklaşımına bağlıdır. Yaklaşımımız geçerli. Bu, tarihinin en trajik evresinin yaşandığı karmaşık ve uzun süredir devam eden sorunun tek çözüm yolu"
diye konuştu.

"Estonya ve Baltık ülkeleri, bölgede gerginliği artırıyor"

Sözcü Peskov, Estonya'nın, geçen hafta Rus savaş uçaklarının hava sahasını​​​​​​​ ihlal ettiği yönündeki açıklamasını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Bu tarz açıklamaların boş ve temelsiz, gerginliği artırma yönündeki yaklaşımın devamı olduğunu düşünüyoruz. Bu çok kötü. Diğer yandan bu, Estonya ve diğer Baltık ülkelerinin dış siyasetinde yeni bir şey değil. Maalesef bu, bölgede gerginliği artırıyor. Askerlerimiz, uçuşlar da dahil olmak üzere uluslararası kurallar çerçevesinde hareket ediyor"


