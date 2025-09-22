Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa İsrail destekçisi menajerini kovdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Ayrılığın nedeni, Levy’nin İngiltere'nin Pilton, Somerset bölgesinde Glastonbury şehrinde yapılacak olan Glastonbury Festivali’nde sahne alacak Filistin yanlısı rap grubu Kneecap’in katılımını engellemeye yönelik bir girişimde bulunması oldu.

Mektuba attığı imza ifşa olunca işbirliği sonlandırıldı

Levy, festival yönetimine gönderilen bir mektuba imza atarak Kneecap’in programdan çıkarılmasını talep etmişti. Bu tutum, uzun süredir Filistin’e verdiği destekle bilinen Dua Lipa’nın tepkisini çekti. Sanatçı, menajerinin bu tavrının kendi değerleriyle bağdaşmadığını belirterek işbirliğini sonlandırdı.

Filistin'e korkusuzca destek olan isim: Dua Lipa

Dua Lipa, geçmişte sosyal medya paylaşımlarıyla İsrail’in Filistin’deki politikalarını açıkça eleştirmiş ve Filistin halkına destek mesajları vermişti. Bu nedenle menajerinin tutumu kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sanatçının aldığı karar hayranları tarafından “tutarlı” ve “cesur” bir adım olarak değerlendirildi.







