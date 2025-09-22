Yeni Şafak
Malta da Filistin devletini tanıdı

Lokman Özdemir
12:4922/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Malta başbakanı Robert Abela
Malta başbakanı Robert Abela

Malta Başbakanlık Ofisi, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını açıkladı.

Filistin'i tanıyan ülkelere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.


İngiltere, Kanada, Portekiz ve Avustralya'nın ardından, Malta da Filistin’i resmen devlet olarak tanıma yönünde adım attı.


BM Genel Kurulu'nda tanıyacaklar


Malta Başbakanlık Ofisi BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını açıkladı.


Netanyahu’dan tehdit


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı verdi.


Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.


Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.


Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.


İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.




