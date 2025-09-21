İsrail'de 'Filistin'in tanınmasının' faturası Netanyahu'ya kesildi: Tarihin en ciddi siyasi krizi

Ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları açıklamalarda Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Lapid, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini tek taraflı olarak tanımasının İsrail için siyasi bir felaket olduğunu belirterek, tanıma kararının yanlış olduğunu savundu.

"Tarihin en ciddi siyasi krizi"

"İşleyen bir İsrail hükümeti bunu önleyebilirdi." diyen Lapid, "Tarihimizin en büyük güvenlik felaketini başımıza getiren hükümet, şimdi de tarihimizin en ciddi siyasi krizini başımıza getiriyor." ifadesini kullandı.

"İsrail için yıkıcı bir karar"

Golan ise Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasının Başbakan Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in diplomatik başarısızlığı olduğunu belirterek bunun İsrail için yıkıcı bir karar olduğunu aktardı.

Netanyahu'nun siyasi pervasızlığının bu sonucu doğurduğunu ifade eden Golan, Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları durdurmayı reddederek işgal ve ilhak tercihinde bulunduğunu vurguladı.







