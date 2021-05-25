Fındıkta yenileme ile verim yüzde 57 arttı

​Proje kapsamındaki bahçelerde hem yenileme hem de rehabilitasyon uygulamaları yapıldığını anlatan İslam, her bahçenin toplam 9 dönümden (dekar) oluştuğunu söyledi.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun’daki 21 üreticinin fındık bahçesinde rehabilitasyon (iyileştirme) uygulamaları sayesinde yüzde 57 verim artışı sağlandı. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, 2017’de yürütülmeye başlanan “DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Yenilenmesi, Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi”nin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresince (DOKAP) finanse edildiğini söyledi. İslam, “Uygulama alanında farklı çeşitlerin yetiştirme teknikleri, dikim, budama, sulama sistemleri, kuraklığa dayanıklılık gibi çok farklı araştırmalar yapılmaktadır” dedi.

PROJEYE DÖRT KOLDAN DESTEK

Projenin koordinatörü de olan İslam, Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun’da toplam 21 üreticinin bahçesinde yürütülen projenin 2020 sonunda tamamlandığı ifade etti. Projenin Ordu Üniversitesi koordinatörlüğünde Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü, Giresun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesince yürütüldüğünü aktaran İslam, ayrıca 4 ildeki tarım ve orman il müdürlükleri ile ziraat odalarının partner kuruluşlar olarak bulunduğunu, özellikle projenin tamamlanmasından sonra sürdürülebilmesi açısından bu kuruluşlara önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Ali İslam

BÖLGEDE YAŞLANMA SORUNU VAR

İslam, bölgede fındık yetiştirilen bahçelerde yaşlanma sorunu yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Yaşlanma sorunu iki şekilde görülmektedir. Birisini dikim yaşı, diğerini ise bitki yaşı olarak ifade edebiliriz. Fındık bahçelerinde dikim yaşı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahçelerin ekonomik ömrü, dikimden itibaren 50-60 yıl kadar olup artık yaşlanmaya başlamaktadır. Kök sistemi, mevcut bitkileri beslemekte yetersiz duruma düşmektedir. Bu sebeple yaşlanan bahçelerin belirli bir plan dahilinde yenilenmesinde büyük yarar vardır.”