‘Firmam zengin cezamızı öderiz’ diyerek vatandaşa tepki göstermişlerdi: Firmanın faaliyetleri durduruldu

Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi’nde yaşandı. Sokak üzerinde duran 31 RN 822 plakalı mikserden yolun ortasına beton döküldü. Mikserden yolun ortasına beton döküldüğünü fark eden Fahri Cihan Kaymakçı, mikser sürücüsüne tepki göstermişti. Kaymakçı’nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda Asdur Beton çalışanları, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" sözleriyle vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüler üzerine Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Asdur betonun faaliyeti durdurulduğunu belirterek en üst sınırdan ceza kesildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Kimse Hatay’dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi. Denetimlerimiz sürüyor. Bu şehirde başıboşluğa müsaade yok. Herkes hesabını ona göre yapsın. https://t.co/VsGjJohYI3 pic.twitter.com/m8BMoYs3PO

İlk başta kameraya çektiğinde mikseri çekerler diye düşündüm. Mikser sürücüsü değil, operatör olan dedi ki, ‘Benim firmam zengin, ceza öderiz ve gideriz’ dedi. Bu haber yayınlandıktan sonra Sayın Valimiz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla firmanın faaliyetlerini durdurduğunu ve idari para cezasının uygulandığını söylediler" ifadelerini kullandı.