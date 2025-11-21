Yeni Şafak
'Firmam zengin cezamızı öderiz' diyerek vatandaşa tepki göstermişti: Firmanın faaliyetleri durduruldu

10:41 21/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
IHA
'Benim firmam zengin, cezamızı öderiz' diyerek vatandaşa tepki göstermişlerdi, firmanın faaliyetleri durdurularak cezai işlem uygulandı
Hatay’da yolun ortasına beton döktükleri esnada ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz’ diyen şahısların söyledikleri hayrete düşürmüştü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu ve en yüksek sınırdan cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi’nde yaşandı. Sokak üzerinde duran 31 RN 822 plakalı mikserden yolun ortasına beton döküldü. Mikserden yolun ortasına beton döküldüğünü fark eden Fahri Cihan Kaymakçı, mikser sürücüsüne tepki göstermişti. Kaymakçı’nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda Asdur Beton çalışanları, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" sözleriyle vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüler üzerine Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Asdur betonun faaliyeti durdurulduğunu belirterek en üst sınırdan ceza kesildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Başkan Öntürk sosyal medyada yaptığı açıklamada, ‘Kimse Hatay’dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi. Denetim

"Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir"

Fahri Cihan Kaymakçı, Başkan Öntrük’ün ve Hatay Valiliği’nin duyarlılığından ötürü teşekkür ederek "Akşam vakti çiftlikten eve geçecektim. Mikserin yola beton döktüğü video görünüyor. Mikserin yola beton boşalttığını gördüm.

İlk başta kameraya çektiğinde mikseri çekerler diye düşündüm. Mikser sürücüsü değil, operatör olan dedi ki, ‘Benim firmam zengin, ceza öderiz ve gideriz’ dedi. Bu haber yayınlandıktan sonra Sayın Valimiz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla firmanın faaliyetlerini durdurduğunu ve idari para cezasının uygulandığını söylediler" ifadelerini kullandı.



