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Fondaş medyada kafalar karışık: Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na misilleme

Seçim sonrası koltuk mücadelelerinin yaşandığı CHP'de kriz devam ederken fondaş medyada da kafalar karıştı. CHP tarafından fonlanan Halk TV ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi arasında seçim sonrası kriz çıkmıştı. Eren Erdem partinin Halk TV ile olan anlaşmalarını tek taraflı olarak feshettiklerini açıklamıştı. Fondaş medya ile genel merkez arasındaki sürtüşme sürerken misilleme gibi bir hareket geldi. Halk TV Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması sırasında canlı yayını yarıda kesti.

Lokman Özdemir
15:04 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

28 Mayıs'ta alınan nihai seçim yenilgisinin ardından muhalefetin başını çeken CHP'de genel başkan
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun koltuğu sallantıda.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği parti içi muhalefet, Kılıçdaroğlu'nu devirmeye çalışırken CHP tarafından fonlanan sözde medyada ise kafalar karıştı.



Kılıçdaroğlu'nun yayınını yarıda kestiler

Kılıçdaroğlu'na parti içi muhalefetin sesi giderek büyürken fondaş Halk TV, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyareti sonrası basın açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yarıda kesti.



Seçim sonrası birbirlerine girdiler

CHP geçtiğimiz ay Halk TV'yle yapılan tüm anlaşmaları feshetmişti.

Öte yandan Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten geçtiğimiz günlerde itiraf gibi açıklamalar gelmişti.

CHP'nin Halk TV'nin yayın politikalarına karıştığını söyleyen Sevinç, kendi döneminde buna izin vermediğini belirtti.

Sevinç'in bu cevabının ardından Eren Erdem'in gülümsemesi dikkat çekmişti.



#Halk TV
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Eren Erdem
#Şaban Sevinç
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