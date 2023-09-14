Fondaş medyada kafalar karışık: Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na misilleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halk TV ile yapılan tüm anlaşmalarını feshetti. 7'li koalisyonun kara propaganda merkezi olarak görev yapan Halk TV'nin seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' çağrılarının sesi olmuştu.