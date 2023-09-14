Fondaş medyada kafalar karışık: Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na misilleme

Kemal Kılıçdaroğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği parti içi muhalefet, Kılıçdaroğlu'nu devirmeye çalışırken CHP tarafından fonlanan sözde medyada ise kafalar karıştı.
Kılıçdaroğlu'nun yayınını yarıda kestiler
Kılıçdaroğlu'na parti içi muhalefetin sesi giderek büyürken fondaş Halk TV, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyareti sonrası basın açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yarıda kesti.
Seçim sonrası birbirlerine girdiler
CHP geçtiğimiz ay Halk TV'yle yapılan tüm anlaşmaları feshetmişti.
Öte yandan Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten geçtiğimiz günlerde itiraf gibi açıklamalar gelmişti.
CHP'nin Halk TV'nin yayın politikalarına karıştığını söyleyen Sevinç, kendi döneminde buna izin vermediğini belirtti.
Sevinç'in bu cevabının ardından Eren Erdem'in gülümsemesi dikkat çekmişti.