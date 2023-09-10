Şaban Sevinç'ten 'CHP Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor' itirafı: Eren Erdem şaştı kaldı

Şaban Sevinç, CHP'nin Halk TV'nin yayın politikalarına müdahale ettiğini itiraf etti.
Erdem'in, TV100 canlı yayınında konuk olduğu programda, CHP ile Halk TV arasındaki iş birliğine ilişkin itiraf geldi.
Şaban Sevinç'in Halk TV itirafı: CHP yayın politikalarımıza karışıyordu
Eren Erdem şaştı kaldı
Sevinç daha önce de itiraf etmişti: İnce ve Akşener'i yayınlama
Erdem para karşılığı haber yaptırdıklarını kabul etmişti: Anlaşma yaptığımız başka kanallar da var
Kendisine yakın medyayı fonladığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yeni Şafak'ı hedef alarak iktidardan para aldığını öne sürüp seçim yenilgisinden Albayrak Grubu'nu sorumlu tutmuştu.