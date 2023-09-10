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Şaban Sevinç'ten 'CHP Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor' itirafı: Eren Erdem şaştı kaldı

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, katıldığı canlı yayında, görevde olduğu dönemde CHP'nin kanalın yayın politikalarına karıştığını itiraf etti. Sevinç'in "Bunu Erdem de biliyor" sözleri sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in verdiği tepki dikkat çekti.

Hüseyin Berk
00:29 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şaban Sevinç, CHP'nin Halk TV'nin yayın politikalarına müdahale ettiğini itiraf etti.

Şaban Sevinç, CHP'nin Halk TV'nin yayın politikalarına müdahale ettiğini itiraf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketine destek veren yayınlar yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip,
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."
ifadelerini kullanmıştı.

Erdem'in, TV100 canlı yayınında konuk olduğu programda, CHP ile Halk TV arasındaki iş birliğine ilişkin itiraf geldi.



Şaban Sevinç'in Halk TV itirafı: CHP yayın politikalarımıza karışıyordu

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç,
"CHP, Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor muydu?"
sorusuna
"Evet, karışıyordu. Bunu Eren Erdem de biliyor"
ifadelerini kullandı.

Eren Erdem şaştı kaldı

Sevinç baskılar nedeniyle görevini bıraktığını ima ederek,
"Benim dönemimde de karışmak istediler ben karıştırtmadım."
deyince Erdem'in gülümsemesi dikkat çekti.

Sevinç daha önce de itiraf etmişti: İnce ve Akşener'i yayınlama

Sevinç, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP yönetiminin, Muharrem İnce ve Meral Akşener'i yayınlamaması için kendisine baskı yaptığını söylemişti. 2021 yılında konuya ilişkin konuşan Sevinç, ismini vermediği CHP genel başkan yardımcısının
"Başımıza bela mı edeceksin, İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun?"
ve
"Bizim oylarımız İYİ Parti’ye kayıyor, Akşener'i yayınlama
" dediğini aktarmıştı.

Erdem para karşılığı haber yaptırdıklarını kabul etmişti: Anlaşma yaptığımız başka kanallar da var

Hatırlanacağı üzere Erdem, geçtiğimiz günlerde de para karşılığında haber yaptırdıklarını,
"Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam."
sözleriyle itiraf etmişti.

Kendisine yakın medyayı fonladığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yeni Şafak'ı hedef alarak iktidardan para aldığını öne sürüp seçim yenilgisinden Albayrak Grubu'nu sorumlu tutmuştu.



#Saban Sevinç
#Halk TV
#Eren Erdem
#CHP
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