Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe: CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.