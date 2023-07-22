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Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe: CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halk TV ile yapılan tüm anlaşmalarını feshetti. 7'li koalisyonun kara propaganda merkezi olarak görev yapan Halk TV'nin seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' çağrılarının sesi olmuştu.

19:14 . 22/07/2023 Cumartesi
AA
CHP Halk TV ile tüm anlaşmalarını feshetti.

CHP Halk TV ile tüm anlaşmalarını feshetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.

Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."

 



#Halk TV
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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