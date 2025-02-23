Formalite seçime bile müdahale

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine tek aday olarak girecek. İmamoğlu’nun adaylığın vekillere dayatıldığı bildirildi. CHP Genel Merkezi’nin Genel Başkan Özgür Özel’e sadık olduğu düşünülen 120 milletvekili ile temasa geçerek, ‘İmamoğlu için imza atın’ çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

PLAN OCAK AYINDA YAPILDI

İmamoğlu’nun ön seçime tek başına girmesinin önceden devreye alınan bir plan olduğunu bildirildi. İmamoğlu ve Özel, ocak ayında yaptıklarında görüşmede plana son şeklini verdi. İmamoğlu’nun uzun süredir devam eden ‘cumhurbaşkanı adayını açıklayın’ baskısının bu toplantıda son kez masaya yatırıldığı ve ön seçimin somutlaştırıldığı öğrenildi.

120 MİLLETVEKİLİ YOKLANDI

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri üzerinde grup başkan vekilleri aracılığıyla baskı kurdu. ‘İmamoğlu’na imza verin’ telkininde bulunarak, Genel Merkez’e sadık olduğu düşünülen 120 milletvekiline ulaşıldı. Bu çabaların sonunda 116 milletvekili ikna edildi. Bu çerçevede, Genel Merkez, İmamoğlu’na karşı göstermelik bir adayın çıkmasına dahi izin vermedi. Dursun Çiçek’te bu nedenle yeterli imzaya erişemedi.







