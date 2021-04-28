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Gündem Fransa ve Rusya koronavirüs kapanması sürecinde alkolü yasakladı
POLİTİKA

Fransa ve Rusya koronavirüs kapanması sürecinde alkolü yasakladı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 18 gün tam kapanma kararı alınmasıyla tekel bayilerin de faaliyetlerini durduracak olması sonrası ‘alkol yasaklanıyor’ ve ‘kişisel haklara müdahale ediliyor’ algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak başta Fransa ve Rusya’da olmak üzere birçok ülkede kapanma sürecinde alkol tüketiminin yasaklanmasına dair kararlar alındı. Dünya Sağlık Örgütü de bağışıklığı zayıflattığı için hükümetleri alkol tüketimini sınırlandırmaya yönelik teşvik ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa ve Rusya koronavirüs kapanması sürecinde alkolü yasakladı
Fransa'da kamuya açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklanması sonrası polisler alkol denetimi yapmaya başlamıştı.

Türkiye Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek tam kapanmaya gitme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından, 29 Nisan saat 19.00’dan 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.

Tekel bayiler üzerinden çarpıtma

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.

Birçok ülkede benzer karar alındı

Karar sonrası ‘alkol yasaklanıyor’ ve ‘kişisel haklara müdahale ediliyor’ şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma süreçlerinde birçok ülkede alkol satışı ve tüketiminin kısıtlanması veya yasaklanmasına yönelik karar alınıyor.

Fransa'da saat kısıtlamasına gidildi

Örneğin Fransa'nın başkenti Paris'in iki bölgesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçtiğimiz şubat ayında belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklanmıştı.

Fransa'da kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanıyor
DÜNYA
Fransa'da kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanıyor

Rusya'da 1-11 Mayıs arası yasak

Rusya da benzer şekilde geçtiğimiz günlerde 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında her türden alkol satışını yasaklama ve alkollü içecek servisi yapılmaması kararı almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü teşvik ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu konuda devletleri teşvik ediyor. “Kovid-19 Karantinası Sırasında Alkol Erişimini Kısıtlayın” başlıklı bir rapor yayımlayan DSÖ alkol tüketmenin insanları virüsten korumadığını aktarmıştı.

“Bağışıklık sisteminizi zayıflatmamak adına alkol kullanmayın. Karantina zamanlarında, alkol tüketimi sağlık savunmasızlığını, risk alma davranışlarını, akıl sağlığı sorunlarını ve şiddeti şiddetlendirebilir” diyerek hükümetlere bu yönde karar almasını önermişti.

Ve en radikal tedbirler geldi: 18 gün tam kapanma
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