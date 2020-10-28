Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Skandalları ile ünlü Fransız dergisi Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak bir karikatür ile hedef aldı. Türkiye'den dergiye tepki yağarken, yeni bir gelişme yaşandı.
Charlie Hebdo ile ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Mizah değil, terbiyesizliktir!
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Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine Türkiye'den sert tepki
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Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı
Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:
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Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam'a ve Peygamber efendimize alçakça saldırırken Halk TV, yaşanan rezilliğe sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Programa çıkardığı Elfin Tataroğlu isimli kişinin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar hem Macron'a hem Merkel'e söylenmeyecek dozda. Bu gerçekten onlar için çok ağır hakaret.' ifadelerini kullanması büyük tepki çekti. Barış Yarkadaş ise, 'Ya bunların Tayyip Erdoğan'la olan kavgaları, Türkiye'ye yönelik bir tutum değil ki' diye konuştu
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İslam ve HZ. Muhammed düşmanı Fransa'ya karşı öfke çığ gibi büyüyor
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Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili ''Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.