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Gündem Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
POLİTİKA

Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Skandalları ile ünlü Fransız dergisi Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak bir karikatür ile hedef aldı. Türkiye'den dergiye tepki yağarken, yeni bir gelişme yaşandı.

Charlie Hebdo ile ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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