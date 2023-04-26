Fuat Oktay'dan Ankara-Sivas YHT açılışında Karamollaoğlu'nun beş sene önceki sözlerine tepki: CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Oktay yaptığı konuşmada isim vermeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu eleştirdi. Saadet Partisi liderinin 13 Mayıs 2018 yılında seçim mitingi yaptığı konuşmasında sarf ettiği, "Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil." sözlerine değinen Oktay, "Hep söylüyoruz ya onların gözleri var görmezler. Bu CHP trenine takılıp giden kafaları da ciddiye almıyoruz." dedi.

Öte yandan "Petrol üretimimizi 2 katına çıkarıyoruz" diyen Fuat Oktay, yeni müjdelerin de yolda olduğunu belirterek mazot fiyatlarının istenilen seviyeye getirileceğini de ifade etti.

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekiler, Kırıkkale ve Yozgat'ın ardından Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin açılışı için Sivas'a geldi. Hattın açılışı için Sivas kent meydanında tören düzenlendi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da tören öncesinde selamlama konuşması yaparak, yüksek hızlı tren projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.





Törende konuşan Fuat Oktay, "Milleti için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Hepimiz biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan milletine sevdalı, Sivas'ına sevdalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Yiğidolara, Sivas'a en kalbi selamlarını getirdim. Biliyorum, hepiniz Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinizin gönlünde ayrı bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımız gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışıyor, sevda ile çalışıyor. Yarın daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için; bıkmadan usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için bugün küçük bir ara vermesi gerekti. Şimdi Sivas'tan öyle bir ses verelim ki, Cumhurbaşkanımıza moral olsun. Tüm Türkiye duysun. Cumhurbaşkanımızla birlikte miyiz Sivas? Recep Tayyip Erdoğan'la durmak yok, yola devam diyor muyuz? Allah muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin" dedi.





Temel Karamollaoğlu'na YHT tepkisi

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını bugün resmen hizmete açtıklarını belirten Oktay, "Ankara'dan trene bindik. Önce Kırıkkale istasyonunda, oradaki vatandaşlarımızla bu sevinci paylaştık. Ardından Yozgat'a geldik, oradaki kardeşlerimizle bu mutluluğu yaşadık. Şimdi de Sivas'ta sizlerle kucaklaşıyoruz. İşte şimdi, bir bayram ertesi, hızlı tren hattımızı kullanarak sizlerin huzuruna geldik. Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattının ülkemize, Sivasımıza ve tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızda sosyal medyadan duyurdular. Bu müjdeyi Sivas'ta, sizlerle tekrar paylaşmak isterim. Ankara- Kırıkkale- Yozgat- Sivas Hızlı Tren hattı gidiş ve dönüşünden mayıs ayı sonuna kadar herhangi bir ücret alınmayacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Evet, 405 kilometrelik bu hat sayesinde Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilebilecek. Tabii bu hat Sivas'ta bitmeyecek. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. Sivas, işte bu büyük raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehrimizdir. Gerçi bu şehrin belediye başkanlığını ve milletvekilliğini de yapmış birileri çıkmış; Sivas'ın hızlı trene ihtiyacı olmadığını, hatta bu yatırımın şehre zarar vereceğini iddia etmişti. İşte hızlı tren hattımızı açıyoruz. Bakalım Sivas'a fayda mı sağlayacak, zarar mı verecek, hep birlikte göreceğiz. Tabii biz bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz. Sivas'tan çıkıp da Sivas'a ihanet edenleri sizlerin takdirine bırakıyoruz. Bizim için asıl olan Sivaslının ne dediğidir, Sivas'ın neye ihtiyacı olduğudur. Ülkemiz demiryollarının sembol ismi Nuri Demirağ'ın şehri Sivas'a böyle bir proje yakışır. Türkiye'nin demiryolu makinalarını üreten fabrikalara ev sahipliği yapan Sivas'a böylesi yakışır. Selçuklunun varisi Yiğidolara da böylesi yakışır. Cumhurbaşkanımız, Sivas'a son gelişinde, milli yük vagonlarımızı ürettiğimiz şehirdeki demiryolu makinaları fabrikasını büyüteceğimizin sözünü vermişti. Şimdi bir adım daha atıyor, demiryolu araçlarının en önemli parçalarından boji üretim fabrikasını da Sivas'ta hizmete açıyoruz" diye konuştu.

Oktay'dan mazot fiyatı açıklaması

Sivas'a yönelik hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Fuat Oktay şöyle dedi:





"Sivas'a Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sadece demiryollarının değil, karayollarının da kavşak noktası Sivas'ı; tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, alt ve üst yapısıyla geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. 'Havası sert insanı mert' Sivas'ın soğuğu meşhurdur. Bunun için Sivas'a ve ilçelerinin çoğuna doğal gaz getirdik. Kalan ilçelerimizi de en kısa sürede doğal gaza kavuşturuyoruz. Kendi gazımızın devreye girmesiyle, bu konuda elimiz daha da rahatladı. Yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay, ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Hatta bununla da kalmadık, kaynağı kendi doğal gaz ve petrol gelirlerimiz olan bir Aile ve Gençlik Bankası kurma kararı aldık. Bu banka aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesiyle ilgili çalışmalarımızın finansmanını karşılayacak. Mesela, ev hanımlarımızı, primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek, kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Sivaslı gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek, 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredisini alacak, düğününü yapacak. Kendi işini kurmak, özellikle tarım alanında yatırım yapmak isteyen gençlerimiz, bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlı kaynağı yanlarında bulacak. Tarımda 4 büyük girdiyle ilgili sıkıntıyı çözerek, üretimi ve geliri daha da artıracağız. Petrol üretimimizi şimdilik iki katına çıkartıyoruz. Yakında yeni müjdelerle bu oranı daha da artıracağız. Bu sayede mazot fiyatlarını dilediğimiz seviyede belirleme imkanına kavuşacağız. Türkiye Yüzyılının üretimin yüzyılı olacağını söylerken, işte bu gücümüze güveniyoruz."

"Terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar"

Eser ve hizmet siyasetinin devam etmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu belirten Oktay şöyle devam etti:





"Şimdi buradan, Sivas'tan öyle bir ses verin ki, ülkemizin dört bir yanında duymayan kalmasın. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılının inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Yiğidolar, yiğitliğini yine gösteriyor. Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık, Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Bunun için istismar etmedik değer, kullanmadık araç, yapmadık vaat bırakmıyorlar. Tek bir ortak noktaları var, o da bize olan düşmanlıkları. Daha doğrusu düşmanlıkları bize değil de bizim temsil ettiğimiz yerli, milli, manevi tüm değerlerimize. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Artık HDP üzerinden ne söz verdilerse, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşları alenen bunlara destek istiyor. Artık Amerika'daki benzinlikte, hamburgercide kime ne söz verdilerse, FETÖ ihanet çetesinin yurt dışı ve yurt içindeki tüm mensupları bunların davulunu çalıyor. Artık Londra'daki tefecilere ne söz verdilerse, küresel medya ve sosyal medya mecraları tüm algoritmalarını bunlara göre ayarlıyor. Masanın etrafındaki partilerin tabanları da kendi değerlerini, kendi geçmişlerini, bugüne kadar savundukları her şeyi inkar eden bu tuhaf pazarlıkları şaşkınlıkla izliyor. Hele bunlardan bazıları var ki, ömürleri boyunca biriktirdiklerini, bir kalemde kumar masasına meze etmekten çekinmiyorlar. Siyaset herkesin kendi özgür iradesiyle yaptığı bir iştir. Ama, bazı insanların geçmişte bulundukları yerlerin hürmetine, şu anda kendilerini düşürdükleri içler acısı duruma üzülmeden edemiyoruz. Hepsine de Allah selamet versin diyoruz."





Muhalefetin mezhep siyasetine tepki

Cumhur İttifakı olarak ülkenin birliği, beraberliği, milletin kardeşliği için 'Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi' diyerek, hedeflerine ilerlediklerini belirten Oktay şunları söyledi:





"Biz Türkiye Yüzyılı derken, onlar ne yapıyor? Şehirlerimizi geliştirmek, kalkındırmak için tek bir projeleri var mı? Yok. İnsanlarımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini güçlendirmek için ortaya koydukları bir irade var mı? Yok. Dünyada ve bölgemizde yaşanan krizlerden ülkemizi nasıl koruyacaklarına dair bir programları var mı? Yok. Bunun yerine, Kürt diyerek, Alevi diyerek, Sünni diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Bunun yerine sapkın akımları bünyelerinde toplayarak aile yapımızı yıkmaya çalışıyorlar. Bunun yerine yatırımcıları tehdit ederek, yapılan eserleri hiçe sayarak, verilen emekleri çiğneyerek ülkenin kazanımlarını değersizleştirmeye çalışıyorlar. Dünyada, kendi ülkesinin kazançları karşısında üzüntü duyan, ağzından bir 'hayırlı olsun' sözü dökülmeyen tek muhalefet bizde. Sebebini anlayamadığımız bir kinle, hırsla, kibirle ülkede yapılan her şeyi yıkmaya kalkıyorlar. Hadi köprüleri, tünelleri, savunma sanayi ürünlerini yıkmaya çalışmalarını anladık da, ailemizden ne istiyorlar, çocuklarımızdan ne istiyorlar, onu bilmiyoruz. Evet, işte tüm bunlar için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız."

"Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek boynumuzun borcudur"

Türkiye'ye bugüne kadar kazandırdıkları her eserle, her hizmetle, her yatırımla gurur duyduklarını ancak tüm bunları söylerken, insanların günlük hayatındaki sıkıntıları görmezden gelmediklerini hatırlatan Oktay şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz. Sebebi ne olursa olsun, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek boynumuzun borcudur. Birileri diyor ki, yol yenir mi, köprü yenir mi, Togg yenir mi, Anadolu Gemisi yenir mi, İHA- SİHA yenir mi? Yolları köprüleri yaptık, üzerinden Türkiye'nin otomobili Togg'u geçirdik. Üzerinde Hürjetimizi, Kızılelmamızı; İHA’mızı, SİHA’mızı uçurduk; milli uçak gemimiz TCG Anadolu'yu yaptık mavi vatana indirdik, yine mavi vatandan kendi doğal gazımızı çıkardık. Biz işte böyle asrın projelerini hayata geçiriyoruz. Eğer tasarımınızla, yazılımınızla, üretiminizle, ihracatınızla teknolojide söz sahibi değilseniz ne sanayinizi ne tarımınızı ne ticaretinizi arzu ettiğiniz seviyeye çıkartamazsınız. Bu alanlarda geri kalınca da ekonominiz tefecilerin elinde soyulmaya mahkum olur. Bu alanlarda geri kalınca, egemenlik haklarınızı kullanamaz, terör örgütlerinin, güçlü devletlerin oyuncağı haline gelirsiniz. Ekmeğinizi büyütmek için önce üretimi artıracak, teknolojiye yatırım yapacak, istihdamı çoğaltacaksınız. Eğer birisi size, bunları yapmadan para vereceğini, her şeyinizi bedava hale getireceğinizi söylüyorsa, emin olun geleceğiniz büyük tehlike altındadır. Kılıçdaroğlu ve avanesi, ülkeye eser kazandırmayı, 7'li masada hayali koltuk dağıtmakla karıştırıyor. Bunlar, millete hizmet etmeyi, 7'li masada tehditle, şantajla, ayak oyunuyla aday çıkarmakla karıştırıyor. Bunlar, yatırım yapmayı, kendi belediyelerinde tutmadıkları sözleri cilayla örtmeye çalışmakla karıştırıyor. Bizim bu kifayetsiz siyaset erbabıyla işimiz olmaz. Biz milletimiz için hayal ederiz, programlarız, projelendiririz, hayata geçiririz. Türkiye Yüzyılı için de hayallerimiz var, programlarımız var. Yüzlerce, binlerce başlıkta milletimizin takdirine sunduğumuz projelerimiz var. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle, bunların hepsini de hayata geçireceğiz."





14 Mayıs seçimleri için destek isteyen Oktay sözlerini şöyle tamamladı:





"14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs akşamı balkon konuşması yaptırıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu alıyor muyuz? Sivas'tan her bölgede inşallah rekor sayıda milletvekilini Meclis'e taşıyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun. Tekrar Ankara- Sivas Hızlı Tren projesinin yapımında emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."











