Gazeteci Ataklı İFM'ye de nefret kustu: Türkiye'yi ortadan kaldırma projesidir

Türkiye'nin yaptığı her türlü yerli ve milli projeyi hedef alan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı geçmiş dönemde Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef almıştı. Togg satışa çıkmasının ardından çoğu bakan tarafından makam aracı olarak kullanılırken vatandaşlar da yerli gurura büyük ilgi göstermişti. Ataklı bu ilgi sonrası yine Togg'u hedef gösterirken "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg" ifadelerini kullandı.