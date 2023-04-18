Gazeteci Ataklı İFM'ye de nefret kustu: Türkiye'yi ortadan kaldırma projesidir

Can Ataklı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan İstanbul Finans Merkezini, yerli ve milli projelere karşı hazımsızlığı devam eden gazeteci Can Ataklı akla hayale sığmaz ifadelerle tanımlandı. Ataklı, İFM'nin Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldıracak bir proje olduğunu iddia etti.
Daha önceki açıklamalarında, Milli Muharip Uçak için "Uçmuyor nedense, hep karada", SİHA'lara için maket , Togg için "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış" diyen Ataklı bu sefer de İFM'ye saldırdı.