Yerli ve milli proje düşmanı Can Ataklı yine Togg'u hedef aldı

Türkiye yerli ve milli otomobilini de üretirken yeni gurur kaynağı Togg sokaklardaki yerini aldı. Ayrıca yerli otomobil çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı'nın Türkiye'nin yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı son bulmuyor.

Milli Muharip Uçak için 'uçmuyor' demişti

Milli Muharip Uçak için "Uçmuyor nedense, hep karada", SİHA'lara da maket diyen Ataklı, bu sefer Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un dillere destan olmasından rahatsız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Togg'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan Ataklı, "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya? Togg, Togg, Togg. Tayyip Erdoğan ana bayii gibi çalışıyor" dedi.





Togg'u karalamayı sürdüren Ataklı, "Üretim bandı yapılmamış, saraydan bant geliyor. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar" diye konuşmuştu.

SİHA'ları da hedef almıştı

Ataklı, Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçak'ı (MMU) da hedefine koymuştu. Ataklı, "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" sözlerini sarf etmişti. Daha önce Baykar hakkında mesnetsiz ifadeler de kullanan Ataklı, SİHA'lara maket iftirası atmaktan geri durmamıştı.







