|
Reklam
Reklam
Gündem

Yerli ve milli proje düşmanı Can Ataklı yine Togg'u hedef aldı

Türkiye'nin yaptığı her türlü yerli ve milli projeyi hedef alan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı geçmiş dönemde Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef almıştı. Togg satışa çıkmasının ardından çoğu bakan tarafından makam aracı olarak kullanılırken vatandaşlar da yerli gurura büyük ilgi göstermişti. Ataklı bu ilgi sonrası yine Togg'u hedef gösterirken "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg" ifadelerini kullandı.

13:34 . 16/04/2023 Pazar
Diğer
CHP yandaşı Can Ataklı bu kez de Togg'u hedef aldı.

CHP yandaşı Can Ataklı bu kez de Togg'u hedef aldı.

Türkiye yerli ve milli otomobilini de üretirken yeni gurur kaynağı Togg sokaklardaki yerini aldı. Ayrıca yerli otomobil çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı'nın Türkiye'nin yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı son bulmuyor.

Milli Muharip Uçak için 'uçmuyor' demişti

Milli Muharip Uçak için "Uçmuyor nedense, hep karada", SİHA'lara da maket diyen Ataklı, bu sefer Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un dillere destan olmasından rahatsız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Togg'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan Ataklı, "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya? Togg, Togg, Togg. Tayyip Erdoğan ana bayii gibi çalışıyor" dedi.


Togg'u karalamayı sürdüren Ataklı, "Üretim bandı yapılmamış, saraydan bant geliyor. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar" diye konuşmuştu.

SİHA'ları da hedef almıştı

Ataklı, Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçak'ı (MMU) da hedefine koymuştu. Ataklı, "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" sözlerini sarf etmişti. Daha önce Baykar hakkında mesnetsiz ifadeler de kullanan Ataklı, SİHA'lara maket iftirası atmaktan geri durmamıştı.



#Can Ataklı
#Togg
#Milli Muharip Uçak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.