İstanbul Finans Merkezi yerli yatırımcıları finans merkezine çekecek

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı açılarak hizmete girdi. “Bankalar etabının açılmasıyla hem yerli hem de yabancı çeşitli banka ve finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezinde yer alması bekleniyor” diyen Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bu durum, finansal sektördeki istihdamın artmasını sağlayacaktır. Ayrıca, yerli yatırımcıların finans sektörüne çekilmesine de katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük finans merkezleri arasında Londra ve New York’un yer aldığına vurgu yapan İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Yabancı yatırımcıların İstanbul Finans Merkezine çekilebilmesi için dünyadaki bu büyük finans merkezleriyle rekabet etmesi gerekiyor. Bunun olabilmesi için ise çeşitli kriterlerin sağlanması gerekiyor. Yabancı finansal kuruluşların ve yatırımcının bir ülkeye girerken dikkat ettikleri ilk şey güven unsuru. Bununla birlikte, ülkenin makroekonomik göstergeleri de finansal piyasalar açısından son derece önemli. Yabancı yatırımlar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin büyümesi için son derece önemli bir etken. Bu iki kriterin sağlanması halinde İFM, Türkiye ekonomisi açısından bir fırsat olacaktır” diye konuştu.