|
Reklam
Reklam
Ekonomi

İstanbul Finans Merkezi yerli yatırımcıları finans merkezine çekecek

İstanbul'da ekonomi ve finans alanında faaliyet gösterecek İstanbul Finans Merkezi (İFM) açıldı. İFM’nin Türkiye açısından bir fırsat olduğunu ifade eden uzmanlar, yeni merkezin yerli yatırımcıların finans sektörüne çekilmesine de katkıda bulunacağını belirtiyor.

10:28 . 18/04/2023 Salı
DHA
İstanbul Finans Merkezi

İstanbul Finans Merkezi

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı açılarak hizmete girdi. “Bankalar etabının açılmasıyla hem yerli hem de yabancı çeşitli banka ve finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezinde yer alması bekleniyor” diyen Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bu durum, finansal sektördeki istihdamın artmasını sağlayacaktır. Ayrıca, yerli yatırımcıların finans sektörüne çekilmesine de katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.


“YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN GÜVEN UNSURU ÖNEMLİ”

Dünyanın en büyük finans merkezleri arasında Londra ve New York’un yer aldığına vurgu yapan İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Yabancı yatırımcıların İstanbul Finans Merkezine çekilebilmesi için dünyadaki bu büyük finans merkezleriyle rekabet etmesi gerekiyor. Bunun olabilmesi için ise çeşitli kriterlerin sağlanması gerekiyor. Yabancı finansal kuruluşların ve yatırımcının bir ülkeye girerken dikkat ettikleri ilk şey güven unsuru. Bununla birlikte, ülkenin makroekonomik göstergeleri de finansal piyasalar açısından son derece önemli. Yabancı yatırımlar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin büyümesi için son derece önemli bir etken. Bu iki kriterin sağlanması halinde İFM, Türkiye ekonomisi açısından bir fırsat olacaktır” diye konuştu.





#İstanbul Finans Merkezi
#İFM
#Yatırımcı
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.