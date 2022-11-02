Gündem Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlunun sözlerini eleştirdi Bu iddiayı teyide muhtacız
POLİTİKA

Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar" sözlerini eleştirdi. Zeyrek köşe yazısında konuya ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini çok ileri bir yorum olarak buluyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlunun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız
Deniz Zeyrek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu ile alakalı çıkışı yankı uyandırmaya devam ediyor. Bir çok kesim tarafından tepki gösterilen Kılıçdaroğlu'nu Sözcü gazetesi köşe yazarı Deniz Zeyrek'te eleştirdi.

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Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar' sözlerini çok ileri bir yorum olarak buluyorum. Bu cümleyi kurabilmek için çok ciddi ve somut verilere ve bu iddiayı teyide muhtacız. Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Türkiye'nin cari açığı uyuşturucu parasıyla kapatılmıyor ama ülkedeki kara para tarfiği ve uyuşturucu ticareti konusunda kolluk kuvvetlerine, istihbarata fazla mesai yaptıran bir durum var" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.

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Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar" sözlerini eleştirdi. Zeyrek köşe yazısında konuya ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini çok ileri bir yorum olarak buluyorum" ifadelerini kullandı.
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