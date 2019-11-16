Gündem Gaziantepte cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendise yaralı olarak ulaşıldı
GAZİANTEP

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendise yaralı olarak ulaşıldı

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yapılan ortam dinlemesi sayesinde yaralı olarak ulaşıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Küçükcan, hastaneye kaldırıldı. Korkut Küçükcan'ın ailesi ve yakınları da mutluluk gözyaşı döktü.

Haber Merkezi AA
Korkut Küçükcan Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalmıştı.
Korkut Küçükcan Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalmıştı.

Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları meyvesini verdi.

Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde sonuca ulaşıldı.

Ortam dinlemesi yapılarak bulundu

Olayın ilk anından bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çöken iskele nedeniyle oluşan büyük tahta yığını ekipler tarafından tahliye edildi. Bu gece saatlerinde ise çevredeki tüm sesler durdurularak, ortam dinlemesi yapıldı.

İnşaat içerisindeki bir bölgeden ses alan ekipler yoğunlaştıkları alanda, büyük tahta parçalarının arasındaki evli ve 2 çocuk babası olan mühendis Korkut Küçükcan'a ulaştı.

İlk müdahale olay yerinde

Yaralı olduğu belirlenen inşaat mühendisine ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan ve elden ele taşınarak inşaat girişindeki ambulansa getirilen Küçükcan, hastaneye kaldırıldı.

Ailesinden sevinç gözyaşları

  • Bu arada, Küçükcan'ın tahliyesi sırasında, çalışmalarda yer alan ekipler büyük sevinç gösterisinde bulundu.İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesi ve yakınları da mutluluk gözyaşı döktü.

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