Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendisten acı haber

Gaziantep’in Akkent Mahallesi’nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılmıştı. Küçükcan iskelenin ardından çıkarıldıktan sonra hastane yolunda hayatını kaybetti.

Korkut Küçükcan

Ortam dinlemesi yapılarak bulundu

Olayın ilk anından bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çöken iskele nedeniyle oluşan büyük tahta yığını ekipler tarafından tahliye edildi. Bu gece saatlerinde ise çevredeki tüm sesler durdurularak, ortam dinlemesi yapıldı.

İnşaat içerisindeki bir bölgeden ses alan ekipler yoğunlaştıkları alanda, büyük tahta parçalarının arasındaki evli ve 2 çocuk babası olan mühendis Korkut Küçükcan'a ulaştı.

İlk müdahale olay yerinde

Yaralı olduğu belirlenen inşaat mühendisine ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan ve elden ele taşınarak inşaat girişindeki ambulansa getirilen Küçükcan, hastaneye kaldırıldı.

Ölüm haberi geldi

Küçükcan'ın, kaldırıldığı Şahinbey araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ölü olarak geldiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçükcan’ın cenazesi monga gönderildi. Acı haberin duyulması üzerine ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı

Hastane Başhekimi açıkladı

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçükcan ile daha önceden de mesailerinin bulunduğunu, kendisinin değerli bir mühendis olduğunu söyledi.

Ekiplerin Küçükcan'ı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Zengin, "Malumunuz yaklaşık yarım saat önce mühendisimiz bulundu. Kendisinin acile getirildiğinde ilk değerlendirmemizde vefatının üzerinden belirli bir süre geçtiğini düşünmekteyiz. Ama bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili konu, yarın adli tıpta yapılacak incelemeler sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Gaziantep'in başı sağolsun." diye konuştu.

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Kafa travması şüphesi

Zengin, mühendisin ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine de "Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üstüne düşmesiyle yüzlerce kilo ağırlık oluşmuş. Başta baş bölgesi olmak üzere, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi kesin sonucu verecektir ama muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz." yanıtını verdi.