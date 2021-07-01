Geleceğin bilim insanları TÜBİTAK Fen Lisesinde yetişecek

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TÜBİTAK Fen Lisesinde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi verilmesi planlanıyor. Bu sayede öğrenciler hem kendi geleceklerini hem de ülkenin geleceğini inşa edecek.

Yetişmiş ve nitelikli insan gücü, güçlü altyapısı ve ileri düzey laboratuvarlarıyla Ar-Ge ve teknoloji dünyasının öncü araştırma merkezleri ve enstitülerini bünyesinde bulunduran TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesine, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2021 Merkezi Sınav sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

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TÜBİTAK Fen Lisesinde hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık karşılıksız burs, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkanı, Kurumun merkez ve enstitülerinde staj imkanı, kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok olanak öğrencilere sunulacak, gençlerin araştırmacı ve bilim insanı olması teşvik edilecek.

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Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilecek

TÜBİTAK Fen Lisesinin 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek olan eğitim faaliyetleri boyunca, güncellenmiş fen lisesi müfredatının yanında Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi, Sinirbilim, Veri Analizi, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sürdürülebilir Gıda ve Su Politikaları, İnovasyon Odaklı Proje Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları, İnsan-Makina Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti Uygulamaları gibi 28 farklı seçmeli dersin bulunduğu müfredat uygulanacak.

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Lise, 24 modern teknolojiyle donatılmış derslik, 600 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, kapalı ve açık spor salonları, 10 ileri düzey temel bilim atölyesi ve çok amaçlı konferans salonuyla yemekhanenin bulunduğu yaklaşık 44 bin metrekarelik alana sahip olacak.

Sınavla 90 öğrenci alınacak

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrencinin alınacağı liseyi tercih etmek isteyen öğrenciler için TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı'na 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Giriş sınavı, 9 Temmuz'da 10.00-11.40 saatlerinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.