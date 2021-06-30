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EĞİTİM

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu: LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

Haber Merkezi AA
LGS sonuçları açıklandı: MEB Sınav sonuç ekranı
97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

Sınava katılım yüzde 83

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

MEB LGS SINAV SONUÇ EKRANI

2021 LGS'de soru iptali yok

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

Bakan Selçuk LGS'ye giren öğrenci ve velilerle sohbet etti
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Bakan Selçuk LGS'ye giren öğrenci ve velilerle sohbet etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava Ankara'da İzzet Latif Aras Ortaokulunda giren öğrencilerle ve okul kapısında bekleyen velilerle buluştu.


97 öğrenci tam puan aldı

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Benzer soru' iddiaları tamamen dedikodu
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Benzer soru' iddiaları tamamen dedikodu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. LGS'de benzer soru iddialarına değinen Bakan Selçuk, 'Tamamen dedikodu. Böyle bir şey olsa zaten ilk 1-2 saat içerisinde çıkarılırdı. Tamamen maksatlı.' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt: Somut veriler ortaya koyulmalı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt: Somut veriler ortaya koyulmalı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki bazı soruların, bazı yardımcı kaynaklardaki soruların aynısı olduğuna yönelik iddialar hakkında, “Biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme kadromuz var” dedi.


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