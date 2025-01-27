Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım'a tutuklama talebi

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ünlülerin menajeri Ayşe Barım'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gezi Parkı olayları
nın planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, "
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme
" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nca, Taksim'deki
Gezi Parkı
odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen
Ayşe Barım
'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Barım, ifadesinin ardından "
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme
" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gezi Parkı soruşturması
Gezi Parkı soruşturması
Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek
" suçundan gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.
Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişim kurmuş
Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişim kurmuş
Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları
Gezi Parkı olayları
nın başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.
İfadesi alınan oyuncular
İfadesi alınan oyuncular
Soruşturma kapsamında oyuncular
Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu
ve
Nehir Erdoğan
'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan
Ayşe Barım
, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.
Bu iddialara ilişkin de
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nca ayrıca soruşturma yürütülüyor.
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