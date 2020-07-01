Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Giresunda 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi son yolculuğuna uğurlandı
GİRESUN

Giresun haberleri: Dün cansız bedeni dere içinde bulunan İkra Nur son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'da 5 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 kilometre mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Küçük kızın cenaze namazı İcilli Köyü Camisi’nde kılındı.
Küçük kızın cenaze namazı İcilli Köyü Camisi’nde kılındı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın tabutu öğle saatlerinde İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi’ne getirildi.

Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Köy camisinde saat 15.00’da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?
GÜNDEM
İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?

Acılı babaya Vali Enver Ünlü taziyede bulunurken, cenaze namazının ardından küçük kız Kıran mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil
OYNAT 00:52
İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil"
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi olayı ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, olayla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten söz etmemiz mümkün olmadığını belirterek 'Kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek' dedi.


Abone Ol Google News
ABDden haddini aşan çağrı

ABD'den haddini aşan çağrı

Pompeo, Ayasofya'nın müze kalmasını istedi.
İkra Nur öldürüldü mü?

İkra Nur öldürüldü mü?

​Vali açıklama yaptı: Cinayet ya da cinsel istismar bulgusu...
Rekabet Kurulu harekete geçti

Rekabet Kurulu harekete geçti

Audi, Porsche, Mercedes, BMW ve Volkswagen'e soruşturma.

​FETÖ'nün darbe girişiminden 22 yılla yargılanacak.

Ortak bildiri yayımlandı: Üç lider de eş güdümü sürdürmekte kararlı.
Kanser mi yapıyor?

Kanser mi yapıyor?

Kullanan yüzbinlerce kişi şirkete dava açtı.

​Eşini 9 yerinden bıçaklayan adam serbest kaldı.

​Vatandaşı toplayıp yemek dağıttı, pandemiye davetiye çıkardı.
Koronaya<br>dayanamadı

Koronaya
dayanamadı

​Alman otomotiv devinden kötü haber..

Avrupa'da vardı<br>Türkiye'nin de olacak

Avrupa'da vardı
Türkiye'nin de olacak

​İşte sosyal medya trollerini üzecek halkı koruyacak o düzenleme.
Küçükçekmece<br>Gölü ölüyor

Küçükçekmece
Gölü ölüyor

​Eskiden kuş cennetiydi şimdi balıkların mezarı oldu.

​Erdoğan'dan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya sert tepki.

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.

​Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur envantere giriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.